Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Takımla gurur duyuyorum

Teknik Direktörü : Takımla gurur duyuyorum

. Lig'in 33. haftasında sahasında 'u konuk etti. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Zorlu mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Takımla gurur duyuyorum

Teknik Direktörü , 3-0 kazandıkları maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzde final maçı kaldı. O maçı da kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi.

Adana Demirspor, . Lig'in 33. haftasında evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu oyuncu gurubuyla gurur duyuyorum. Geldikten sonra karma karışlık çizgiden hızlı çıkış, kazanma hırsı, futbolun içerisinde ne varsa bir araya getirdikleri için gurur duyuyorum. Böyle maçlar çok stresli maçlardır. Erken gol her şeyi çözer ama biz o golü ikinci yarı bulduk. Önümüzde final maçı kaldı. O maçı da kazanıp tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA