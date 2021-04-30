Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Adana Demirspor 26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya yakın!

Son dakika spor haberi: 26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya yakın!

Son dakika spor haberleri... . Lig'de bitime iki hafta kala liderliği ele geçiren , teknik direktör önderliğinde 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermeye yakın.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 14:41
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor 26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya yakın!

. Lig ekiplerinden , 9 maç önce takımın başına gelen ile 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için çalışıyor. Ligde 64 puanla lider durumda olan ve rakiplerine karşı averaj üstünlüğü bulunan mavi-lacivertli ekip, 22 Şubat'ta teknik direktörlük değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Adana Demirspor, 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 'u 2-0, 'u 2-0, 'u 2-0 yendi. 3 maç boyunca yenilmeyen takım, ile 1-1 berabere kaldı. Ardından tekrar kazanma serisi yakalayan Adana Demirspor, 'nü 2-0, 'u 3-2, 'yu 1-0, 'u 3-0 geçen hafta ise 'u ise 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider oldu.

Yarın 'nda ile karşılaşacak mavi-lacivertli ekip antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirspor, Balıkesirspor'u ve ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları maçını kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

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