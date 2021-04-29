Denizli’den büyük jest

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştı. 38 yıl sonra yuvaya dönen Denizli, "Altay'dan bir ücret talep etmediği, teklif edilecek ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine, "Geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır." dedi.
Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştı. 38 yıl sonra yuvaya dönen Denizli, "Altay'dan bir ücret talep etmediği, teklif edilecek ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Evlatlarımız vatan için gece gündüz mücadele ediyor. Bazıları canını kaybediyor, bazıları ise uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır."