Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Altay Mustafa Denizli'yi resmen duyurdu!

Son dakika spor haberi: 'yi resmen duyurdu!

Son dakika spor haberleri... . Lig takımlarından , teknik direktörlük görevine 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 'yi getirdiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:45
Son dakika spor haberi: Altay Mustafa Denizli'yi resmen duyurdu!

. Lig ekiplerinden , Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına girmişti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek 'ye teknik direktörlük görevine gelmesi için çağrıda bulunmuştu.

Mustafa Denizli de efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti. Bugün ise Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Evine hoş geldin büyük Mustafa" ifadelerine yer verdi.

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