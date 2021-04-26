Zirveye 'demir' attı

TFF 1. Lig'de doludizgin ilerleyen Adana Demirspor, Tuzlaspor engelini rahat aştı. Mavi-lacivertliler, 4'te Hasan'la penaltı kaçırdı. 19'da takımı öne geçiren Pa Dibba, 48'de farkı ikiye çıkarttı. 87'de Yunus skoru tayin etti: 3-0. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Mavi Şimşekler, zirveye çıktı. Son üç haftaya 64'er puanla giren takımlardan Adana Demirspor ve Giresunspor üçlü averajda önde bulunuyor.

ŞAMPİYON SOMA

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 yenerek puanını 69'a çıkaran Somaspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manisa ekibi, gelecek yıl 2. Lig'de mücadele edecek.