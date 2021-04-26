Haberler TFF 1.Lig Zirveye 'demir' attı

Zirveye 'demir' attı

yolunda ilerleyen mavi-lacivertliler, ’yı Dibba (2) ve ’la geçti. 5’te 5 yaparak bitime iki maç kala liderliğe yerleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Zirveye 'demir' attı

. Lig'de doludizgin ilerleyen , engelini rahat aştı. Mavi-lacivertliler, 4'te 'la penaltı kaçırdı. 19'da takımı öne geçiren , 48'de farkı ikiye çıkarttı. 87'de skoru tayin etti: 3-0. Bu sonuçla 5'te 5 yapan , zirveye çıktı. Son üç haftaya 64'er puanla giren takımlardan Adana Demirspor ve üçlü averajda önde bulunuyor.

ŞAMPİYON SOMA
MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta 'u 3-0 yenerek puanını 69'a çıkaran , bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. ekibi, gelecek yıl 2. Lig'de mücadele edecek.

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