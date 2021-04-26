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Son dakika spor haberleri: tarihine geçti!

Kümede kalma savaşı veren , teknik direktör ile formunu yükseltti. Dadaşlar, galibiyetiyle birlikte tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:47
Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural BB Erzurumspor tarihine geçti!

ekiplerinden 'un Teknik Direktör ile birlikte yükselişi devam ediyor. Son 3 lig maçından da galibiyet çıkaran Dadaşlar, 37 puanla 18. sıraya yükselerek kümede kalma ümitlerini son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ekibi, dünkü 3-2'lik galibiyetiyle tarihinde bir ilki başardı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 'u 3-2, 36. hafta maçında 'u 1-0 ve dün oynanan 37. hafta maçında ise Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı gösterdi.


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