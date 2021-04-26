Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: 'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... . Lig takımlarından Royal Hastanesi 'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:18
Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi 'da, teknik direktör Erkan sözeri ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Teknik direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

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