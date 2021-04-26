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Dadaş tutulmuyor

Gaziantep’ten 3-2’lik zaferle dönen Erzurum 3’te 3 yaptı ve düşme hattını birbirine kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Dadaş tutulmuyor

Son haftalarda çıkışa geçen 'lı BB Erzurum, Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçta 54'te , 59'da Hasan durumu 2-0 yaptı. 69'da Muhammet farkı bire indirdi: 2-1. Dadaş, 83'te ile 3-1 öne geçerken; Muhammet 90'da skoru belirledi: 3-2. Denizli ve Malatya'nın ardından Gaziantep'i de mağlup eden Erzurum, puanını 37'ye çıkarttı. Mavibeyazlılar, perşembe günü aynı puana sahip 'le evinde düşme hattında kritik bir maça çıkacak.

HAMZAOĞLU DÖNEMİ BİTTİ
ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk adayın olduğu öğrenildi. , Hamzaoğlu'yla 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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