Dadaş tutulmuyor

Son haftalarda çıkışa geçen Yılmaz Vural'lı BB Erzurum, Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçta 54'te Gomes, 59'da Hasan durumu 2-0 yaptı. 69'da Muhammet farkı bire indirdi: 2-1. Dadaş, 83'te Buğra ile 3-1 öne geçerken; Muhammet 90'da skoru belirledi: 3-2. Denizli ve Malatya'nın ardından Gaziantep'i de mağlup eden Erzurum, puanını 37'ye çıkarttı. Mavibeyazlılar, perşembe günü aynı puana sahip Başakşehir'le evinde düşme hattında kritik bir maça çıkacak.

HAMZAOĞLU DÖNEMİ BİTTİ

Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk adayın Yalçın Koşukavak olduğu öğrenildi. Kayseri, Hamzaoğlu'yla 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.