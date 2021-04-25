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Son dakika spor haberi: ile yollarını ayırdı!

Son dakika spor haberleri... hedefini sürdüren . Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 13:37
Son dakika spor haberi: Altay Osman Özköylü ile yollarını ayırdı!

. Lig'de ilk iki hedefini sürdüren 'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim kurulumuzun Teknik Direktör Osman Özköylü ile yaptığı görüşme sonucunda Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerinden başarılar dileriz.

Ligin 21. Haftasında 'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Osman Özköylü, siyah-beyazlı takımla çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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