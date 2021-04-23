TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den haberler

SAĞLAM: AYRILIĞI İMA ETMEDİM

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor maçının ardından yapığı açıklamalarının istifa sinyali gibi algılandığını belirtti. Sağlam, "Sezon sonuna kadar 3 maçlık süre var. 3 maç sabretsinler dedim. 3 maç sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine izin vermemek lazım. Ayrılığı ima etmedim" dedi.

ALTINORDU'DA ÇOTANAK ALARMI

Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, ligin en iyi savunma yapan takımını dize getirmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertli teknik ekip 11 golü bulunan forvet Enis Destan, 8 gol atan sağ kanat Ahmet İlhan ve 6 kez rakip fileleri sarsan sol kanat Metehan'ı bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor.

ÖZCAN ES-ES'LE FESHETTİ

Eskişehirspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, sözleşmesini feshetti. Bir dönem ismi 'dört büyükler' ile anılan Mehmet'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Genç oyuncu, bu sezon 23 maçta 2 gol kaydetti.

TİMSAH'TA İKİ AYRILIK YOLDA

Bursaspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Özer Hurmacı (34) ve kaleci Ataberk Dadakdeniz'e (21) teknik heyet tarafından izin verildi. İki oyuncunun, 3 maçlık süreçte antrenman ve maç kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.