Forma kapışması

Adanaspor'u yenerek bitime üç hafta kala play-off'u garantileyen ve aynı zamanda ilk 2 şansını sürdürmeyi hedefleyen Altay'da adeta forma savaşı kızıştı. İç sahada 4-0 kazandıkları Adanaspor maçında ilk 11'de 1'i zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yapan teknik direktör Osman Özköylü öğrencileriyle yaptığı görüşmede, "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi. İzmir ekibinde kızağa çekilen isimlerin ilk 11'e dönmek için çok çalıştığı ifade edildi.

KAPTIRMAK İSTEMİYORLAR

Siyah-beyazlı ekipte sağ bek Tolga, stoper Berkay, sol kanat İlhan ve forvet Paixao yeniden ilk 11'e dönmek antremanlarda vites artırdı. İlk 11'de şans bulan Cebrail, İbrahim, Kappel ve Deniz Kadah'ın da formayı kaptırmak istemediği ifade edildi. Scuk'un sakatlığında ilk kez görev alan ve performansıyla sınıfı geçen Poko da takımın vazgeçilmezlerinden biri olmak istiyor. İzmir ekibi, son 3 maçta Akhisarspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.