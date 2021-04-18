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Son dakika spor haberi: ile 69. kez karşılaşacak!

Son dakika spor haberleri... . Lig'de , sahasında 'u ağırlayacak. İki ekip tarihlerinde 69. kez karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 10:31
Son dakika spor haberi: Samsunspor ile Bursaspor 69. kez karşılaşacak!

Son haftalarda oynadığı kötü futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarın tepkisini çeken , genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden 'u konuk edecek. Daha önce resmi müsabakalarda 68 kez birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelelerinde Samsunspor 22, Bursaspor 27 galibiyet aldı. 2 takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan 30 haftada Samsunspor 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 58 puan topladı. Bu maçlarda rakip filelere 47 gol atan kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 28 gol gördü. Ev sahibi olarak çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, içeride oynadığı maçlarda 26 gol atarken, 14 gol yedi.

30 hafta sonunda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Bursaspor ise 43 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 49 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 47 gol gördü. Deplasmanda bu sezon 15 maça çıkan temsilcisi 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Dışarıda oynadığı maçlarda 23 gol atan yeşil-beyazlılar, 25 gol yedi.

19 Nisan Pazartesi günü 'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem yönetecek.

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