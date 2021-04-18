Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Giresunspor maçındaki seyirci sosyal medyada gündem oldu

Adana Demirspor, ligin 31. haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı çok sayıda taraftar statta izleyip takımını coşkuyla destekledi.

Taraftarların tribünden kritik maçı izlemesi sosyal medyada da gündem olurken, GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

