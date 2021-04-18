Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Giresunspor maçındaki seyirci sosyal medyada gündem oldu

Son dakika spor haberi: - maçındaki seyirci sosyal medyada gündem oldu

Son dakika spor haberleri... . Lig'de dün oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede sahasında konuk ettiği 'u 3-0 yenmişti. Maç sonrası tribünde bulunan ev sahibi takım taraftarları, sosyal medyanın gündemine yerleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 14:28
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Giresunspor maçındaki seyirci sosyal medyada gündem oldu

, ligin 31. haftasında 'nda, 'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı çok sayıda taraftar statta izleyip takımını coşkuyla destekledi.

Taraftarların tribünden kritik maçı izlemesi sosyal medyada da gündem olurken, GZT 'un Teknik Sorumlusu ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. 'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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