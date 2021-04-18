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4 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi

44 yıl sonra 'e çıkmaya çok yakın olan 'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Çotanaklar, 31. haftasında oynanan karşılaşmada 'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 13:08
Giresunspor 4 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi

. Ligin 31. haftasında konuk olduğu 'a 3-0 kaybeden lider 'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 63 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakası öncesi oynadığı son 4 maçta 3 kez galip gelirken, 1 kez de berabere kalmıştı.

'u konuk ettiği 26. hafta müsabakasını 1-0 kaybettikten sonra sırasıyla (2-0), (0-0), (5-0) ve (2-1) karşılaşmalarında kaybetmeyen , Adana Demirspor deplasmanında beklentilerin altında kaldı.

Bu sonuçla , son 3 haftaya girilirken rakibinin puan farkını 2'ye indirmesini de önleyememiş oldu.

AYHAN: SÜPER LİG HAYALİMİZE BU SEZON ULAŞACAĞIZ

Yönetim Kurulu Üyesi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde final niteliğinde üç karşılaşma bulunduğunu ve hedefinde takımlarına güvendiklerini söyledi.

Adana Demirspor mağlubiyetini geride bırakarak önlerindeki son 3 maça odaklandıklarını belirten Ayhan, "Final niteliğindeki karşılaşmaları kazanarak 44 yıllık Süper Lig hayalimize bu sezon ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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