Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.04.2021)

. Lig'den güncel haberler (15.04.2021)

Akhisarsporlu 3-1 mağlup eden 'da teknik direktör Eyüp Arın, , "Kümede kalma yolunda direkt rakibimizi yenerek büyük bir avantaj yakaladık. Önümüzdeki hafta da kazanarak işi bitireceğiz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.04.2021)
Akhisarsporlu 3-1 mağlup eden 'da teknik direktör Eyüp Arın, , "Kümede kalma yolunda direkt rakibimizi yenerek büyük bir avantaj yakaladık. Önümüzdeki hafta da kazanarak işi bitireceğiz" dedi.

Samsunrspor teknik direktörü hataya tahammüleri kalmadığını söyledi. İplerin ellerinde olmadığını hatırlatan Sağlam, 4 maçı da kazanarak rakiplerinin kaybını bekleyeceklerini ifade etti.


'yla büyük bir çıkış yakalayan 'da keyifler yerinde. Giresun maçına hazırlanan mavi-lacivertlilerde, yapılan idmanda oyuncuların ve teknik heyetin moralli olduğu gözlemlendi.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Çankaya FK'yi 2-1 mağlup ederek son 3 hafta öncesinde yeniden liderliğe yükseldi. İki golle zirveyi getiren Murat Behram, şampiyonluğun yakın olduğunu söyledi.


Balıkesir karşısında 90'da İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü atan Kamerunlu savunmacı Patrick Etoga iddialı konuştu: "Menemen'i de mağlup etmek istiyoruz. Sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşacağız"
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