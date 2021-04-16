TFF 1. Lig'den güncel haberler (15.04.2021)

Samsunrspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam hataya tahammüleri kalmadığını söyledi. İplerin ellerinde olmadığını hatırlatan Sağlam, 4 maçı da kazanarak rakiplerinin kaybını bekleyeceklerini ifade etti.
Samet Aybaba'yla büyük bir çıkış yakalayan Adana Demirspor'da keyifler yerinde. Giresun maçına hazırlanan mavi-lacivertlilerde, yapılan idmanda oyuncuların ve teknik heyetin moralli olduğu gözlemlendi.
1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Çankaya FK'yi 2-1 mağlup ederek son 3 hafta öncesinde yeniden liderliğe yükseldi. İki golle zirveyi getiren Murat Behram, şampiyonluğun yakın olduğunu söyledi.
Balıkesir karşısında 90'da İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü atan Kamerunlu savunmacı Patrick Etoga iddialı konuştu: "Menemen'i de mağlup etmek istiyoruz. Sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşacağız"