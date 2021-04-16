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Son dakika spor haberi: 'da puan kaybı sürüyor!

Son dakika spor haberleri... . Lig'in iddialı ekiplerinden düşüşte... temsilcisi 'a yenilmesinin ardından 'la da berabere kalarak zirve yarışında geriye düştü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:02
Son dakika spor haberi: Altay'da puan kaybı sürüyor!

. Lig'de son 2 haftada sadece 1 puan alabilen , son 4 haftaya 2. sıradaki 'un 4 puan gerisinde girdi.

Ligde 28. haftada lider 'u 4, ikinci durumdaki 'u 1 puan geriden 3. sırada takip eden siyah beyazlı ekip, Beypiliç 'a 1-0 yenildikten sonra dün de konuk olduğu 'la 2-2 berabere kaldı.

Puanını 54 yapan ve averajla 'un önünde 4. durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, lider GZT Giresunspor'un 9, ikinci sıradaki Adana Demirspor'un 4 puan gerisine düştü.

Altay, ilk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, diğer 4 takımın play-off oynayacağı ligde 19 Nisan Pazartesi günü 'u konuk ettikten sonra (D), (D) ve 'la karşılaşacak.


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