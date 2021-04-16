Altay'a çelme

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor, evinde Altay'ı ağırladı. Son maçların formda ekibi, mücadeleye golle başladı. 9. dakikada Samed Ali Kaya, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-0. Altay'da 25. dakikada Scuk eşitliği sağladı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla geçilirken, ikinci yarıda Pedersen sahne aldı. Ankaraspor'un golcüsü 50'de takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Altay, rakip kalede birçok fırsat yakaladı.
DENİZ BİTİRDİ Osman Özköylü'nün hamleleriyle üstünlüğü eline alan siyah-beyazlı takım, 80'de Deniz'in kafasıyla skoru yine eşitledi: 2-2. Kalan sürede sonuç değişmedi ve taraflar 1'er puana razı oldu. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Ankaraspor 23, Altay ise 54 puana çıktı.
Ankaraspor, 23 puanda kalarak kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Altay da 54 puanla ilk 2 için rakiplerinin kaybını bekleyecek.