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Son dakika spor haberleri: 'da 'dan açıklaması!

. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'dan önemli açıklamalar geldi. hedefinde olan ekibinin deneyimli çalıştırıcısı, "İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor’u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 19:45
Son dakika spor haberleri: Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan Süper Lig açıklaması!

ile 2-2 berabere kaldıktan sonra şampiyonluk yolundaki avantajını 'a kaybeden ve 3. sıraya gerileyen 'da Teknik Direktörü , yazılı açıklamada bulundu.

Şampiyonluk hakkındaki görüşlerini dile getiren Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:
"Değerli Samsunspor sevdalıları; dünkü Menemenspor mücadelesindeki puan kayıpları bu armaya gönül veren herkesi çok derinden yaraladı. Ben ve ekibim de beklenmeyen bu sonuç karşısında son derece üzgünüz. Bununla beraber bu sonucu büyük bir avantaj kaybı olarak değerlendirip, bu puan kaybının bizi inandığımız yoldan döndürmesine izin veremeyiz. Elbette içimiz buruk, elbette kötü bir gece geçirdik. Bugün toparlanıp, yola çıktığımız günü hatırlayarak ayağa kalkmak durumundayız. Bizi yeniden kendimize getirecek dersleri alacağız ve hedefimize daha çok sarılacağız. Geçtiğimiz hafta ifade ettiğim gibi, son düdük çalana dek tek yürek, tek yumruk olursak biz bu işi başarırız. Bugüne kadar hiç bir şampiyonluk kolay kazanılmadı. Bundan sonra da işimiz kolay olmayacak. Her takımın rakibini yendiği ligde, yapabileceğimiz ve odaklanacağımız tek nokta önümüzdeki maçları kazanmak olacak. Hiçbir mazeretin ve bahanenin kabul edilmeyeceği haftalara geldik. İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor'u Süper Lige taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız."

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