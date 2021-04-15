Samsun’a ağır darbe

Haftaya ikinci sırada giren Samsunspor, Menemen deplasmanında ağır yara aldı. 23. dakikada Corueur'un golüyle öne geçen kırmızı- beyazlılar kalan dakikalarda çok etkisiz oynadı. 34'te Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 61'de İsmail Odabaşı yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra Ba'ya asist yaptı: 2-1. 90+4. dakikada Kubilay'ın ortasına yükselen Veli Çetin topu aşırttı, kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. Lider Giresun ve Adana Demir'in kazanmasıyla Samsun'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Kırmızı-beyazlılar averajla 3. sıraya indi.