Haberler TFF 1.Lig Samsun’a ağır darbe

Samsun’a ağır darbe

’e yükselme savaşı veren , rakiplerinin kazandığı haftada ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, 1 puanı 90+4’te kurtardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Samsun’a ağır darbe
Haftaya ikinci sırada giren , deplasmanında ağır yara aldı. 23. dakikada 'un golüyle öne geçen kırmızı- beyazlılar kalan dakikalarda çok etkisiz oynadı. 34'te Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan , meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 61'de yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra Ba'ya asist yaptı: 2-1. 90+4. dakikada Kubilay'ın ortasına yükselen topu aşırttı, kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. Lider ve 'in kazanmasıyla Samsun'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Kırmızı-beyazlılar averajla 3. sıraya indi.
SON DAKİKA