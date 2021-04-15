Bursaspor Bandırmaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 85 ve 90+4. dakikada Eren Güler kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü Feyyaz Belen attı.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Bursaspor, 43 puanla 10. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 39 puanla 11. sırada yer aldı. Bursaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berat Satılmış'ın sert vuruşunu Taha Altıkardeş kaleye gitmeden engelledi.

27. dakikada Tuğbey Akgün'ün pasında kaleci Kurtuluş ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş'in vuruşunda kurtuluş güzel bir refleksle topun ağlara gitmesini engelledi.

38. dakikada Özer Hurmacı'nın ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45. dakikada Ramazan Keskin'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Feyyaz Belen, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

57. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Özer Hurmacı'nın sert şutunu kaleci Kurtuluş çeldi.

66. dakikada Burak Altıparmak'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

79. dakikada orta alanda topu iyi kontrol eden De Valle, ceza sahası yayına kadar ilerledikten sonra sert bir vuruş yaptı, ancak kaleci Canberk topu rahat bir şekilde kontrol etti.

85. dakikada Burak Kapacak'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Güler, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1

88. dakikada Burak Kapacak rakibinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak günü başarılı ismi kaleci Kurtuluş Yurt gole izin vermedi.

89. dakikada ceza sahasına iyi sarkan De Valle'nin yerden vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alınana geri döndü.

90+4. dakikada Burak Altıparmak'ın pasında kale önünde topla buluşan Eren Güler, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1