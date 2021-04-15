Haberler TFF 1.Lig 6 puanlık maç Adana'nın

6 puanlık maç Adana'nın

Ateş hattında oynanan maçta evinde ’u mağlup etti. Derin nefes alan Kaplan, puanını 34’e yükseltti. Akigolar 25’te kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
6 puanlık maç Adana'nın
TFF 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaşmasında , 'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi, 2. dakikada öne geçti. Sol kanattan Celil'in kullandığı serbest vuruşta, kafa vuruşunu yaptı, son bir temasla kendi filelerini havalandırdı: 1-0. 25'te Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi ve Yusuf'un müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 26'da beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi: 2-0 58'da Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı: 2-1. 66'da Berkan'ın pasıyla buluşan Ozegovic, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Adeta 6 puan değerindeki maçı kazanan Adana rahat nefes aldı, ise krizden çıkamadı.
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