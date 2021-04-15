6 puanlık maç Adana'nın

TFF 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaşmasında Adanaspor, Akhisarspor'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi, 2. dakikada öne geçti. Sol kanattan Celil'in kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan Yazğılı kafa vuruşunu yaptı, Doğukan Nelik son bir temasla kendi filelerini havalandırdı: 1-0. 25'te Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi ve Yusuf'un müdahalesi sonucu hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. 26'da beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi: 2-0 58'da Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı: 2-1. 66'da Berkan'ın pasıyla buluşan Ozegovic, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Adeta 6 puan değerindeki maçı kazanan Adana rahat nefes aldı, Akhisar ise krizden çıkamadı.