Tuzla coştu

İstanbul ekibi, Eskişehir engelini rahat geçti ve puanını 44’e çıkarttı. Thuram 3 golle yıldızlaştı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:44Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u evinde 5-2 mağlup etti. 15'te Onur'un golüyle geri düşen istanbul ekibi, 42'de Gökcan'la karşılık verdi: 1-1. 45'te Onur, Es-Es'i bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Tuzlaspor ikinci yarıda Thuram (3) ve Arif'in golleriyle farka koştu: 5-2. Mavibeyazlılar, bu galibiyetle ligdeki puanını 44'e yükseltmeyi başardı.