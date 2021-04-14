Menemenspor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Yılport Samsunspor, 2-1 geriye düştüğü müsabakada uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde averajla Adana Demirspor'un ardında 3. sırada yer aldı.

Sezon sonunda iki takım arasında olası puan eşitliğinde de Adana Demirspor kendi aralarında oynadığı maçlarda üstün olduğu için rakibini geride bırakacak.

Ligde 21. haftadan beri 2. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi 9 hafta sonra bu konumunu kaybetti.

Yılport Samsunspor'un puan kaybıyla 58 puanla 2. duruma yükselen Adana Demirspor, en son ligin 3. haftasında ilk 2 sıra için yer almıştı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor da puanını 31'e yükseltti.