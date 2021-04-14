Haberler TFF 1.Lig Menemenspor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de deplasmanda Menemenspor'la 2-2 berabere kalan , bitime 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini averajla 'a bıraktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:35
Menemenspor-Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan , 2-1 geriye düştüğü müsabakada uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği ligde averajla 'un ardında 3. sırada yer aldı.

Sezon sonunda iki takım arasında olası puan eşitliğinde de Adana Demirspor kendi aralarında oynadığı maçlarda üstün olduğu için rakibini geride bırakacak.

Ligde 21. haftadan beri 2. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi 9 hafta sonra bu konumunu kaybetti.

Yılport Samsunspor'un puan kaybıyla 58 puanla 2. duruma yükselen Adana Demirspor, en son ligin 3. haftasında ilk 2 sıra için yer almıştı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor da puanını 31'e yükseltti.

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