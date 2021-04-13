Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Keçiörengücü maçı sonrası GZT Giresunspor'da Ümit Şengül: Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası GZT 'da Ümit Şengül: Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik

'in 30. haftasında Ankara karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanan çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibinde teknik sorumlu Ümit Şengül maçın ardından yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:25
Son dakika spor haberleri: Keçiörengücü maçı sonrası GZT Giresunspor'da Ümit Şengül: Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik

GZT 'da Ümit Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından zorlu geçen bir 90 dakika oynadıklarını söyledi. İlk yarıda yedikleri gole hemen reaksiyon gösterdiklerini ve golü bulduklarını aktaran Şengül, şöyle konuştu:

"Bizim için olmazsa olmaz maçlarından bir tanesiydi. 5 final maçımız vardı, bunlardan biri de Ankara maçıydı. Ciddiye aldığımız bir maçtı. Oyun inisiyatifini hep elimizde tuttuk. Gol yedik ve hemen reaksiyon gösterdik. Golü de bulduk. Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik."

Şengül, ligde final niteliğinde 4 maç oynayacaklarına vurgu yaparak, alacakları 2 galibiyetin kendilerini 'e taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Demirspor maçında da galibiyet hedeflediklerini ifade eden Şengül, "Adana'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bu akşamki gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak hedefimize ulaşmış oluruz." diye konuştu.

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