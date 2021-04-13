Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı sonrası Keçiörengücü'nde Hamdi Yılmaz: Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'nde : Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı

. Lig'in 30. haftasında 'a 2-1 mağlup olan Ankara 'nde teknik sorumlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Yılmaz, "Karşılaşmanın hakkı beraberlikti ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızı, play-off içerisinde kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:29
Son dakika spor haberleri: Giresunspor maçı sonrası Keçiörengücü'nde Hamdi Yılmaz: Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı

Ankara Teknik Sorumlusu oyuna iyi başladıklarını, golü de bularak öne geçtiklerini aktararak, "Bugün açısından da, bizim açımızdan da önemli maçtı. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. İlk yarı iyi başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz kendi hatamızdan golle devre arasına 1-1 ile girdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, maçın ikinci yarısının son zamanlarına da kadar da ortada geçtiğini kaydederek, "Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızı, play off içerisinde kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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