TFF 1. Lig'den haberler ( 11.04.2021)

SAMSUNSPOR 'SÜPER' YOLDA
TFF 1. Lig'de ilk iki yarışını sürdüren Samsunspor, Balıkesir engelini tek golle aştı. Veli'nin 74'teki golüyle 3 puanı kapan Karadeniz ekibi, lider Giresunspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, en yakını rakibi Altay'la da puan farkını 4'e çıkardı.
NE BANDIRMA NE MENEMEN
Menemenspor, iki kez yenik duruma düştüğü Bandırma deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ev sahibi 6'da İshak ile öne geçti. Menemen 55'te Rasheed ile karşılık verdi. İshak 73'te maçı 2-1'e getirirken, İsmail 75'te skoru belirledi: 2-2.
YARENLER'DEN ALTAY'A FREN
Sahasında Bolu'yu konuk eden Altay, rakibine tek golle boyun eğdi. 5 haftalık galibiyet serisi son bulan siyah-beyazlılar, zirvede yara aldı. 34'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Muhammed, Bolu'ya 3 puanı kazandırdı. Altay, bu sonuçla 53 puanda kalırken, Yarenler puanını 35'e çıkardı.