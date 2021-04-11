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. Lig'den haberler ( 11.04.2021)

Ligde ilk iki mücadelesi veren , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Lacivert-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Hasan, ve Tayyip kaydettti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'den haberler ( 11.04.2021)
Ligde ilk iki mücadelesi veren , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Lacivert-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Hasan, ve Tayyip kaydettti. Akhisar'ın sayısını ise ve Kadir attı. Demir, bu galibiyetle puanını 55 yaptı.

SAMSUNSPOR 'SÜPER' YOLDA
. Lig'de ilk iki yarışını sürdüren , engelini tek golle aştı. Veli'nin 74'teki golüyle 3 puanı kapan Karadeniz ekibi, lider 'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, en yakını rakibi 'la da puan farkını 4'e çıkardı.

NE BANDIRMA NE MENEMEN
, iki kez yenik duruma düştüğü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ev sahibi 6'da ile öne geçti. Menemen 55'te ile karşılık verdi. İshak 73'te maçı 2-1'e getirirken, 75'te skoru belirledi: 2-2.

YARENLER'DEN ALTAY'A FREN
Sahasında 'yu konuk eden Altay, rakibine tek golle boyun eğdi. 5 haftalık galibiyet serisi son bulan siyah-beyazlılar, zirvede yara aldı. 34'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Muhammed, Bolu'ya 3 puanı kazandırdı. Altay, bu sonuçla 53 puanda kalırken, Yarenler puanını 35'e çıkardı.

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