Çotanak geliyor

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen GZT Giresunspor, Eskişehirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. 7'de Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 25'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Balde, güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2. 43'te Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3.



10 KİŞİ KALDI

Giresun'da 45+2'de Milinkovic, kırmızı kartla oyundan atıldı. 71'de Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4. 88'de Himmet, skoru belirledi: 0-5. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Giresunspor, bitime 5 hafta kala puanını 60'a yükseltti.