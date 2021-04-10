Haberler TFF 1.Lig Çotanak geliyor

Çotanak geliyor

’u deplasmanda beş golle mağlup eden , 64 puanla yürüşünü sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:05 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Çotanak geliyor

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen , 'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. 7'de , kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 25'te ceza sahası içerisinde topla buluşan , güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2. 43'te 'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan , takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3.

10 KİŞİ KALDI
'da 45+2'de , kırmızı kartla oyundan atıldı. 71'de Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4. 88'de , skoru belirledi: 0-5. Bu sonuçla liderliğini sürdüren , bitime 5 hafta kala puanını 60'a yükseltti.

SON DAKİKA