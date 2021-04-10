Akhisarspor Adana Demirspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Süper Lig hedefindeki Adana Demirspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Hasan Kılıç, Sinan Kurt ve Tayyip Sanuç kaydetti. Akhisarspor'un golleri Sissoko ve Kadir Keleş'ten geldi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 55'e yükseltirken Akhisarspor 25 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez Sinan sert vurdu, kaleci Halil'in parmaklarından seken top üst direğe çarparak kornere gitti.

16'ncı dakikada Adana ekibi golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Sedat ceza sahasına doldurdu, Hasan'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

29'uncu dakika konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sedat'ın sağdan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışından Sinan gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

41'inci dakikada Akhisarspor umutlandı. Sağdan Çekdar'ın ortasında Delarge'nin kafasından seken topa arka direkte Sissoko ayak koydu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

54'üncü dakikada Çekdar'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kadir sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

57'nci dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Soldan Çekdar'ın ortasında arka direkte Sissoko gelişine vurdu, kaleci Zubas'ı geçen topu Okan çizgiden çıkardı.

68'inci dakikada Volkan Şen'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Halil köşeye giden topu çıkardı.

74'üncü dakikada soldan Volkan Şen serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Halil'in müdahale etmeye çalıştığı topu iyi yükselen Tayyib kafayla filelere yolladı: 2-3.

85'inci dakikada penaltı noktası üzerinden Dibba'nın şutunda top yan direkten döndü. Adana Demirspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.