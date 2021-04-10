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2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Kılıç, Kurt ve Tayyip Sanuç kaydetti. Akhisarspor'un golleri ve Keleş'ten geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:30
Akhisarspor Adana Demirspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren , Süper Lig hedefindeki 'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Kılıç, Kurt ve Tayyip Sanuç kaydetti. Akhisarspor'un golleri ve Keleş'ten geldi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 55'e yükseltirken Akhisarspor 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez Sinan sert vurdu, kaleci 'in parmaklarından seken top üst direğe çarparak kornere gitti.

16'ncı dakikada golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına doldurdu, Hasan'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

29'uncu dakika konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sedat'ın sağdan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışından Sinan gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

41'inci dakikada Akhisarspor umutlandı. Sağdan Çekdar'ın ortasında 'nin kafasından seken topa arka direkte Sissoko ayak koydu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

54'üncü dakikada Çekdar'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kadir sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

57'nci dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Soldan Çekdar'ın ortasında arka direkte Sissoko gelişine vurdu, kaleci 'ı geçen topu çizgiden çıkardı.

68'inci dakikada 'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Halil köşeye giden topu çıkardı.

74'üncü dakikada soldan Volkan Şen serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Halil'in müdahale etmeye çalıştığı topu iyi yükselen kafayla filelere yolladı: 2-3.

85'inci dakikada penaltı noktası üzerinden 'nın şutunda top yan direkten döndü. Adana Demirspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

SON DAKİKA