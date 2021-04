Ertuğrul Sağlam: Savaşacağız

Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yarınki Balıkesir maçında tek amaçlarının 3 puan olduğunu söyledi. Hem yeni bir seri başlatmak hem de şampiyonluktaki iddialarını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Artık kolay maçımız yok. Her takımın kendince bir iddiası var ve bu da maçları daha zorlu hale getiriyor. Biz de iddialıyız" dedi.



HEDEFİMİZE KİLİTLENDİK

Lider Giresun'la aradaki 3 puanlık farkın önemli olmadığının altını çizen Sağlam şöyle devam etti: "Bizim de arkamızdaki takımlarla aramızda 1 ve 2 puan var. Şu an lig her sonuca gebe. Daha az hata yapan, daha çok mücadele eden istediğini alacak. Kalan 6 maçımızı da final olarak göreceğiz. Son haftalardaki puan kayıplarımızı unuttuk. Artık önümüze bakıyoruz. Umarım bu şehri layık olduğu yere çıkaracağız."