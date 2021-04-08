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Bursaspor 11 maçta yine 13 puan topladı!

. Lig’de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, aynı ekiplerle oynadığı ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazı takım sadece ’u her iki maçta da yenerken, , ve ’dan puan çıkartamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:38
Bursaspor 11 maçta yine 13 puan topladı!

. Lig'in 28. haftasında 'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'da moraller bozuldu. Yeşil-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da beklenen yükselişi yapamadı. Sezonun ilk 11 haftalık diliminde 13 puan toplayan Bursa ekibi, ikinci yarıda da aynı ekiplerle yaptığı maçlardan yine 13 puan elde etti. Bu sezon 11 takım ile iki kez karşı karşıya gelen Bursaspor, 'dan 6, 'dan 4, , , , Akhisarspor ve Boluspor'dan 3, Tuzlaspor'dan ise 2 puan kazandı. , ve Altay'dan ise her iki maçta da puan çıkartamadı.

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