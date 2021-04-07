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Kazanarak farkı koruyacağız

Lider 'da Teknik Direktör , cuma günkü maçını kazanmak istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:21 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kazanarak farkı koruyacağız

Lider 'da Teknik Direktör , cuma günkü maçını kazanmak istediklerini söyledi. Keleş, "Motivasyon yüksek. Farkı koruyacağız" dedi.


BURSASPORLU
Ozan , play-off şanslarının zora girdiğini, ancak pes etmeyeceklerini söyledi. 20'lik futbolcu, "Altay maçı çok önemliydi. Son derece üzgünüz. Ama şansımız sürüyor" dedi.

HALA PES ETMEDİK
Ligde arka arkaya 5 maç kazanan Altay, lider Giresun'la puan farkını 15'ten 4'e düşürdü. Siyah-beyazlılarda moraller zirve yaptı. Altay cumartesi Bolu'yu ağırlayacak.

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