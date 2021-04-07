Kazanarak farkı koruyacağız

Lider Giresun'da Teknik Direktör Hakan Keleş, cuma günkü Eskişehir maçını kazanmak istediklerini söyledi. Keleş, "Motivasyon yüksek. Farkı koruyacağız" dedi.



BURSASPORLU

Ozan İsmail Koç, play-off şanslarının zora girdiğini, ancak pes etmeyeceklerini söyledi. 20'lik futbolcu, "Altay maçı çok önemliydi. Son derece üzgünüz. Ama şansımız sürüyor" dedi.

HALA PES ETMEDİK

Ligde arka arkaya 5 maç kazanan Altay, lider Giresun'la puan farkını 15'ten 4'e düşürdü. Siyah-beyazlılarda moraller zirve yaptı. Altay cumartesi Bolu'yu ağırlayacak.