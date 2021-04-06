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Zorlu Bursa deplasmanında Paixao, Erhan Çelenk ve Aykut’un kendi kalesine attığı gollerle kazanan siyah-beyazlılar puanını 53’e yükseltip takibini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Süper Altay
TFF 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir engeli daha aştı. Siyah- beyazlılar, 12'inci dakikada Portekizli golcüsü 'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İlk golün asistini yapan Erhan Çelenk, 51'de sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra yapılan değişikliklerle Bursa biraz hareketlendi.

AMANSIZ YARIŞ
Yeşil-beyazlı takım aradığı golü 90+4'te ile buldu: 1-2. Ancak 90+5'te Bursaspor'da , ters vuruşla kendi ağlarını havalandırınca mücadele 3-1 Altay'ın üstünlüğüyle sona erdi. yönetiminde son 5 maçından galibiyetle ayrılan Altay, puanını 53'e yükseltip lider Giresun ile Samsun'u amansız takibini sürdürdü. Bursa, 40 puanda kaldı.

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önemli, kendi sahasında etkili olan, lig boyu iyi işler yapan Bursaspor'a karşı kazandık. Ligin kilit maçlarından biriydi. Özellikle ikinci yarıda kendi istediğimiz oyunu oynadık. Doğru hücumlar yaptık. İkinci yarı Bursaspor'u oyunun içine sokmadık. Farkı arttıracak pozisyonlar kaçırdık" ifadesini kullandı.

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