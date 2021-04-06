Süper Altay

AMANSIZ YARIŞ
Yeşil-beyazlı takım aradığı golü 90+4'te Batuhan Kör ile buldu: 1-2. Ancak 90+5'te Bursaspor'da Aykut Akgün, ters vuruşla kendi ağlarını havalandırınca mücadele 3-1 Altay'ın üstünlüğüyle sona erdi. Osman Özköylü yönetiminde son 5 maçından galibiyetle ayrılan Altay, puanını 53'e yükseltip lider Giresun ile Samsun'u amansız takibini sürdürdü. Bursa, 40 puanda kaldı.
Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önemli, kendi sahasında etkili olan, lig boyu iyi işler yapan Bursaspor'a karşı kazandık. Ligin kilit maçlarından biriydi. Özellikle ikinci yarıda kendi istediğimiz oyunu oynadık. Doğru hücumlar yaptık. İkinci yarı Bursaspor'u oyunun içine sokmadık. Farkı arttıracak pozisyonlar kaçırdık" ifadesini kullandı.