Demir hayat buldu

Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve gelen Samet Aybaba, Adana Demirspor'la zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Göreve geldiği süreçte ikinci sıradaki Samsun ile 10, lider Giresun ile 14 puan fark bulunurken, 5 haftanın sonunda puan farkı liderle 5'e Samsun'la 2'ye düştü. 5 haftalık periyotta Samsun'u 2-0'lık skorla mağlup eden mavi-lacivertliler, Bandırma, İstanbul ve Keçiörengücü'nü de aynı skorla mağlup etti. Bu periyotta sadece deplasmanda Eskişehir'e 2 puan bırakan Adana Demirspor, cumartesi günü Akhisar'a konuk olacak. Mavi Şimşekler, kazanarak Süper Lig yolunda kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor.



Adana Demir'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Mavi-lacivertliler, Mehmet Akyüz ve Lucas Range'yle yollarını ayırdığını açıkladı.