Demir hayat buldu

Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve gelen Samet Aybaba, Adana Demirspor'la zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Göreve geldiği süreçte ikinci sıradaki Samsun ile 10, lider Giresun ile 14 puan fark bulunurken, 5 haftanın sonunda puan farkı liderle 5'e Samsun'la 2'ye düştü. 5 haftalık periyotta Samsun'u 2-0'lık skorla mağlup eden mavi-lacivertliler, Bandırma, İstanbul ve Keçiörengücü'nü de aynı skorla mağlup etti. Bu periyotta sadece deplasmanda Eskişehir'e 2 puan bırakan Adana Demirspor, cumartesi günü Akhisar'a konuk olacak. Mavi Şimşekler, kazanarak Süper Lig yolunda kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor.
Adana Demir'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Mavi-lacivertliler, Mehmet Akyüz ve Lucas Range'yle yollarını ayırdığını açıkladı.
Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve gelen Samet Aybaba, Adana Demirspor'la zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Göreve geldiği süreçte ikinci sıradaki Samsun ile 10, lider Giresun ile 14 puan fark bulunurken, 5 haftanın sonunda puan farkı liderle 5'e Samsun'la 2'ye düştü. 5 haftalık periyotta Samsun'u 2-0'lık skorla mağlup eden mavi-lacivertliler, Bandırma, İstanbul ve Keçiörengücü'nü de aynı skorla mağlup etti. Bu periyotta sadece deplasmanda Eskişehir'e 2 puan bırakan Adana Demirspor, cumartesi günü Akhisar'a konuk olacak. Mavi Şimşekler, kazanarak Süper Lig yolunda kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor.