Es-Es veda etti

Türk futbolunun tarihi çınarı Eskişehirspor, iki sezondur yaşadığı sorunları aşamayarak 2. Lig'e düştü. Geçen sezon pandemi dolayısıyla küme düşürülme kaldırılmış ve kırmızısiyahlılar bu yıl 1. Lig'de oynamayı sürdürmüştü. Ancak başarısız sonuçlar tutunmaya yetmedi.

ÇABA YETMEDİ

Altınordu'ya konuk olan Es-Es sahadan 6-3 mağlup oldu. Bitime 6 hafta kala 2. Lig'in yolunu tutan Eskişehir, taraftarını kahretti. Altınordu maça hızlı başladı ve ilk yarıda Ahmet'in 3, Muzaffer ve İbrahim'in golleriyle 4-0 yaptı. Konuk ekipte Halil ve Uğur'un (2) çabası yetmedi. Altınordu Ahmet ve Burak'ın golleriyle kazandı.

EL ELE VERİP YENİDEN ÇIKARIZ

Eskişehırspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, "Bu oyuncu grubundan bugünkü skor çıktı. Önümüzdeki sezon için oyuncularımızdan en az 2'sini daha kazandık. Yönetimle birlikte iyi çalışarak, taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım oldu. Kalan 6 haftada 2 takım daha 2. Lig'in yolunu tutacak. 2. Lig Beyaz Grup'tan 1, Kırmızı Grup'tan 1 takım gelecek. İki grubun play-off'undan son ekip katılacak.

SEZONA EKSİ 3'LE BAŞLADI

Eskişehir ekonomik sorunlar yüzünden kabus gibi iki sezon geçirdi. Geçen yıl devre arasında bütün yabancılarını kaybeden Es-Es, 1.5 sezondur altyapıdaki futbolcularıyla oynuyordu. Cezası nedeniyle sezona eksi 3 puanla başlamıştı.

'ÜST TARAFA TUTUNDUK'

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen maçı kazandık" diye konuştu.