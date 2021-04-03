Manisa tura hazır

Beyaz Grup’ta Manisa FK, Ş.Urfa’yı yener ve Hekimoğlu puan kaybı yaşarsa bu hafta şampiyonluk turu atacak.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:37Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa FK, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Rakibiyle 17 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar tur için geri sayıma geçti. Manisa FK, evinde Ş.Urfa'yı yener; Hekimoğlu Trabzon ise Çorum'da puan kaybederse bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Manisa'nın teknik patronu Serkan Özbalta şampiyonluğu kazanarak tarihe geçmek istediklerini ifade etti.