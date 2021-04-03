Haberler TFF 1.Lig Manisa tura hazır

tura hazır

Beyaz Grup’ta , Ş.Urfa’yı yener ve puan kaybı yaşarsa bu hafta şampiyonluk turu atacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Manisa tura hazır
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta takipçisi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Rakibiyle 17 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar tur için geri sayıma geçti. FK, evinde Ş.Urfa'yı yener; Trabzon ise 'da puan kaybederse bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Manisa'nın teknik patronu şampiyonluğu kazanarak tarihe geçmek istediklerini ifade etti.
SON DAKİKA