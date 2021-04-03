Her maç final

Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, 4 Nisan Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maçı kazanıp, rakipleriyle puan farkını azaltmak istediklerini söyledi. Erginer, Adanaspor karşılaşmasına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Hem oyuncuları biraz daha geliştirmek hem de üst sıralarla makası daraltmak adına bu maç bizim için çok önemli. Geçen haftakinden daha iyi bir futbol sergileyip, daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CAMİANIN İÇİ RAHAT OLSUN

Boluspor camiasına seslenen Erginer, şu görüşlerini aktardı: "İçleri rahat olsun. Boluspor'dan beklenti her zaman fazla, onu biliyorum. Bir hedefe yürümek, tek başına takımın, teknik direktörün, yönetimin yüklenebileceği iş değil. Çok ciddi rakiplerle, çok büyük bütçelerle mücadele ediyorsunuz. Karşılaştırıldığında ayırdığımız bütçeler, şampiyonluğa oynayan takımların yanında çok düşük. Onlarla aynı kulvarda yarışmak çok kolay değil. Bu, sadece kurduğunuz takımın kalitesi ve oynadığı oyunla da alakalı değil. Her şeyinizle hedefe hazır olmanız lazım."

VAHİM BİR DURUMDAN GELDİK'

Boluspor sportif direktörü Barbaros Gözneli, maddi olarak çok zor bir duruma düşüldüğünü ancak kulübün önünün açıldığını söyledi. Gözneli, "Vahim bir durumdan buralara geldik. Bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.