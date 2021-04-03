Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... . Lig'in 28. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'u ağırladı. 'nda oynanan müsabaka, Ankaraspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:12
Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada , 45+2. dakikada , 51. ve 87. dakikalarda penaltıdan attı. 'un gollerini ise 24. dakikada Nsima Peter ve 73. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 8 maç aradan sonra kazanan , 19 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu.

Ankaraspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise 'u ağırlayacak.

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