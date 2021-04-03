Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Basit Umar, 45+2. dakikada Samed Kaya, 51. ve 87. dakikalarda penaltıdan Pedersen attı. Akhisarspor'un gollerini ise 24. dakikada Nsima Peter ve 73. dakikada penaltıdan Cihat Çelik kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 8 maç aradan sonra kazanan Ankaraspor, 19 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu.

Ankaraspor, gelecek hafta Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.