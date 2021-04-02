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Son dakika spor haberleri: 'da teknik direktör 'ın sözleşmesi uzatıldı

. Lig ekibi , teknik direktör ile nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlı kulüp resmi hesabından, Uçar'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:57
Son dakika spor haberleri: Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

. Lig'de mücadele eden 'da Teknik Direktör ile yeni mukavele imzalandı. ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Uçar ve ekibi, 2022-2023 sezonu sonuna kadar görevine devam edecek.

Bu imzanın camiamız için hayırlısı olmasını diler, başarılarla devam edecek bir hikayenin parçası olmasını temenni ederiz" denildi. Ümraniyespor, ligde geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

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