Samet Aybaba: Hayalimiz yakın

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kalan 7 maçta başarılı sonuçlar elde edip, takımı Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. Milli arada iyi çalıştıklarını ifade eden Aybaba, son lig maçında Eskişehir ile berabere kalmalarını talihsizlik olarak değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu, oyuncuların üstünde baskı oluşturdu. Toparlandık ve şimdi daha iyi düşünüyorlar. Ders olsun diye anlatmaya çalışıyoruz. Futbolcular da aynı fikirde" dedi.

"KUPAYLA BURADA DOLAŞIRIZ"

Yıllardır Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşan camiayı başarıya koşturacağına inandığını söyleyen Samet Aybaba, "3-4 haftada nerelere geldiğimiz ortada. Hepimizin hayali şampiyon olmak, Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Herkesin hedefi bu olursa, daha kolay gerçekleşir diye düşünüyorum. Herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını net bir şekilde verir. Biz de yolun sonunda kupayla buralarda dolaşırız artık" ifadelerini kullandı.