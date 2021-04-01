Haberler TFF 1.Lig Samet Aybaba: Hayalimiz yakın

: Hayalimiz yakın

“Hepimizin hayali şampiyon olmak, ’u ’e taşımak. Herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:43 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Samet Aybaba: Hayalimiz yakın

Teknik Direktörü , kalan 7 maçta başarılı sonuçlar elde edip, takımı 'e taşımak istediklerini söyledi. Milli arada iyi çalıştıklarını ifade eden Aybaba, son lig maçında ile berabere kalmalarını talihsizlik olarak değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu, oyuncuların üstünde baskı oluşturdu. Toparlandık ve şimdi daha iyi düşünüyorlar. Ders olsun diye anlatmaya çalışıyoruz. Futbolcular da aynı fikirde" dedi.

"KUPAYLA BURADA DOLAŞIRIZ"

Yıllardır Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşan camiayı başarıya koşturacağına inandığını söyleyen Samet Aybaba, "3-4 haftada nerelere geldiğimiz ortada. Hepimizin hayali şampiyon olmak, Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Herkesin hedefi bu olursa, daha kolay gerçekleşir diye düşünüyorum. Herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını net bir şekilde verir. Biz de yolun sonunda kupayla buralarda dolaşırız artık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA