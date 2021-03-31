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Samsun iddialı

Başkanı , “Birinci olamazsak ikinci olarak, o da olmazsa play-off’tan çıkacağız” diye iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Samsun iddialı
. Lig'in bitimine 7 hafta kala 2. sırada yarışını sürdüren , gelecekten umutlu. Başkan , takımın son haftalarda yaşadığı düşüşün sona ereceğini ve deplasmanında yeniden yükselişe geçeceklerini belirtti. "Biz arkamıza, önümüze bakmıyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyen Başkan Yıldırım, "Bu ligin altından daha o kadar çok su akacak ki inanamayacaksınız. İnşallah puan kaybetmeyiz ve şampiyon oluruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Birinci olamazsak ikinci olarak, o da olmazsa play-off'tan çıkacak. Biz buna söz verdik. Taraftarlarımız da bizim arkamızda dursun" diye camiaya umut dağıttı.
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