Samsun iddialı

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:14Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
TFF 1. Lig'in bitimine 7 hafta kala 2. sırada Süper Lig yarışını sürdüren Yılport Samsunspor, gelecekten umutlu. Başkan Yüksel Yıldırım, takımın son haftalarda yaşadığı düşüşün sona ereceğini ve Tuzla deplasmanında yeniden yükselişe geçeceklerini belirtti. "Biz arkamıza, önümüze bakmıyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyen Başkan Yıldırım, "Bu ligin altından daha o kadar çok su akacak ki inanamayacaksınız. İnşallah puan kaybetmeyiz ve şampiyon oluruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Birinci olamazsak ikinci olarak, o da olmazsa play-off'tan çıkacak. Biz buna söz verdik. Taraftarlarımız da bizim arkamızda dursun" diye camiaya umut dağıttı.