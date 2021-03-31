Es-Es’te kabus!

TFF 1. Lig'de kalması mucizelere bağlı olan sonuncu Eskişehirspor, bir darbe de koronavirüsten yedi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:17Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
TFF 1. Lig'de kalması mucizelere bağlı olan sonuncu Eskişehirspor, bir darbe de koronavirüsten yedi. Kırmızı-siyahlılarda daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin Covid- 19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.