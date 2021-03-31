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Es-Es’te kabus!

. Lig'de kalması mucizelere bağlı olan sonuncu , bir darbe de koronavirüsten yedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Es-Es’te kabus!
. Lig'de kalması mucizelere bağlı olan sonuncu , bir darbe de koronavirüsten yedi. Kırmızı-siyahlılarda daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin - 19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.
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