Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Eskişehirspor’da corona virüsü kabusu! 7 kişi daha pozitif

Son dakika spor haberleri: ’da corona virüsü kabusu! 7 kişi daha pozitif

. Lig ekibi 'da corona virüsü kabusu devam ediyor. Kırmızı-siyahlılarda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin ardından yapılan yeni testlerde 7 vakaya daha rastlandığı açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 11:11
Son dakika spor haberleri: Eskişehirspor’da corona virüsü kabusu! 7 kişi daha pozitif

'da daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı. Eskişehirspor tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak tüm futbolcularımıza, teknik heyeti ve idari personellerimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonuçlarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir" dedi. Söz konusu takımda hafta içerisinde 1 antrenör ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştır.

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