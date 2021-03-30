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Reçete hazır

Dereyi görmeden paçayı sıvamanın acısını çektiklerini belirten Samsun Başkanı Yıldırım, “7 maçımızı da kazanarak ’e çıkacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Reçete hazır

Samsunspor Başkanı , takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Spor Smart'a konuşan Yıldırım, "Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan ile ilgili konuşmak istemem. Milli maç arası iyi geldi, kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız'' şeklinde konuştu.

COMOLLI İLE GÖRÜŞTÜK
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü ile görüştüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Comolli ziyaretime geldi. Benim arkadaşım, kulübünün başkanı şu anda. Altyapıları çok iyi ve önemli paralara oyuncu satıyorlar. Kulüp olarak Toulouse ile nasıl bir işbirliği yapabiliriz, onu konuştuk. Psikologların futboldaki önemini anlattı. Gelecekle ilgili planlarımızı değerlendirdi'' diye konuştu.

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