Reçete hazır

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Spor Smart'a konuşan Yıldırım, "Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan Süper Lig ile ilgili konuşmak istemem. Milli maç arası iyi geldi, kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız'' şeklinde konuştu.

COMOLLI İLE GÖRÜŞTÜK

F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile görüştüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Comolli ziyaretime geldi. Benim arkadaşım, Toulouse kulübünün başkanı şu anda. Altyapıları çok iyi ve önemli paralara oyuncu satıyorlar. Kulüp olarak Toulouse ile nasıl bir işbirliği yapabiliriz, onu konuştuk. Psikologların futboldaki önemini anlattı. Gelecekle ilgili planlarımızı değerlendirdi'' diye konuştu.