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Çotanak tek yürek

44 yıllık hasretine son vermeye yaklaşan 'u şampiyonluk heyecanı sardı... Şehrin her yeri bayraklarla süslenmeye başlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Çotanak tek yürek

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan , şampiyonluğa en yakın takım olarak geri sayıma geçti. 1977'de 'e veda eden Çotanak, 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yaklaşmanın heyecanı içerisinde. Geçen hafta zirve mücadelesi veren 'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, en yakın rakibine 5 puan fark attı. Taraftarlar ise 44 yılda takımın Süper Lig'e ilk defa bu kadar yakın olması nedeniyle büyük bir heyecan içerisinde hareket ediyor.

BAYRAK SİPARİŞLERİ PATLADI
Şehrin genelinde tüm cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca aydınlatma direkleri de Giresunsporlu futbolcuların fotoğraflarıyla süslendi. Şampiyonluk için geri sayım sürerken esnaflar da bu durumdan çok memnun. Giresunlular, hem şampiyonluğa yaklaşmanın heyecanını yaşarlarken hem de artan bayrak siparişlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

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