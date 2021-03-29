Çotanak tek yürek

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, şampiyonluğa en yakın takım olarak geri sayıma geçti. 1977'de Süper Lig'e veda eden Çotanak, 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yaklaşmanın heyecanı içerisinde. Geçen hafta zirve mücadelesi veren Samsunspor'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, en yakın rakibine 5 puan fark attı. Taraftarlar ise 44 yılda takımın Süper Lig'e ilk defa bu kadar yakın olması nedeniyle büyük bir heyecan içerisinde hareket ediyor.

BAYRAK SİPARİŞLERİ PATLADI

Şehrin genelinde tüm cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca aydınlatma direkleri de Giresunsporlu futbolcuların fotoğraflarıyla süslendi. Şampiyonluk için geri sayım sürerken esnaflar da bu durumdan çok memnun. Giresunlular, hem şampiyonluğa yaklaşmanın heyecanını yaşarlarken hem de artan bayrak siparişlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.