Bu sezon altyapı ağırlıklı mücadele veren Bursaspor, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamıyor. Yeşilbeyazlılarda Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk'un kontratları bitiyor. 6 ismi de kadroda tutmak isteyen Timsah, görüşmelere kısa sürede hız verecek. Sözleşmesi 2022'de bitecek transferin gözde ismi İsmail Çokçalış'la da masaya oturulması planlanıyor.
Timsah’ta kontrat vakti
Bursaspor sözleşmesi sezon sonu bitecek 6 isimle görüşecek.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:33 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50