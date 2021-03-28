Alt liglerden haberler (28.03.2021)

"SÜPER LİG'E HAZIRIZ!"

TFF 1. Lig'de 49 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon Süper Lig'de olmayı planladıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Sadece Türk oyuncularla da başarının gelebileceğini fazlasıyla ispatladık. Süper Lig'de de başarılı olabilecek potansiyele sahibiz" dedi.

BİZİM İÇİN HEPSİ FİNAL

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemen, gol yollarındaki kısırlığa çözüm arıyor. Son 5 maçta iki gol atan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan, "Hücumdaki sorunları gidereceğiz. Lige tutunmak istiyoruz. Bizim açımızdan her karşılaşma final" diye konuştu.

HAKAN KARACA DÖNEMİ

3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Adıyaman 1954'te teknik direktörlük koltuğu Hakan Hayati Karaca'ya emanet edildi. Yavuz İncedal'ın görevden ayrıldığı Adıyaman, ligde 3. basamakta yer alıyor.

ES-ES'TE 6 VAKA

Bu hafta lige veda etme ihtimali bulunan Eskişehirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda, kontrollerde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 8'e çıktı.