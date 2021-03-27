Köprülü imzaladı

MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezonki 4. teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayıran Gümüşhanespor, yeni teknik patron Sezgin Köprülü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Köprülü, özlemini çekip hayalini kurduğu Gümüşhanespor'a yeniden döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.

Karşıyaka umudu oldu

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta kötü gidişe rağmen play-off yarışından kopmayan Karşıyaka'ya bay geçirdiği haftada rakiplerinden iyi haberler geldi. Çarşamba, Çatalca, Şile Yıldız ve Isparta puan kaybedince 36 puanla 8. sırada olan Kaf-Kaf, umutlarını korudu. Son 13 maçında 2 galibiyet alan Karşıyaka, gelecek hafta Batman Petrol'ü konuk edecek.

Metehan rüzgarı

Altınordu'da Metehan Mimaroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Osmaniyespor'dan transfer edilip, yarım sezonda 4 gol kaydeden Metehan, bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı. Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Nazilli'de flaş ayrılık

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor'da kaptan Zafer Özden ile yollar ayrıldı. 5 sezondur kulüpte forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Somada panik yok

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ikinci yenilgisini Batman Petrolspor deplasmanında alan lider Somaspor, şampiyonluk yolunda zirvedeki avantajını kaçırdı. Erokspor'la farkın 3 puana kadar düşmesine engel olamayan Soma'nın hocası Burhanettin Basatemür, "Bu işi en çok hak eden biziz ve inşallah hak ettiğimize de ulaşan biz olacağız" dedi.

Timsah'ı altyapı uçurdu

Transfer tahtasını açamadığı için altyapıya yönelen Bursaspor'da, Vakıfköy'den çıkan oyuncular beklentileri karşıladı. 31 maçta 52 gol atan yeşilbeyazlılarda, bunların 42'si altyapı oyuncularından geldi. En skorerler 10'ar golle Batuhan Kör ile Ali Akman oldu. 7'şer golle Burak ve Emirhan takip etti.