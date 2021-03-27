Hayalimiz var

TFF 1. Lig'de Samsunspor galibiyetiyle liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Taş, 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. İstanbulspor'la karşılaşacakları hatırlatan ve her maçın kendileri için adeta final niteliğinde olduğuna vurgu yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Ligin sonuna kadar şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ

Camianın beklentilerini bildiklerini aktaran Mehmet, şunları kaydetti: "Sezon başındaki disiplinli ve kararlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Motivasyonumuzu hep en üst seviyede tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Giresunspor, 44 yıllık bir özlemle Süper Lig hayali kuran bir takım. Bizler bunun farkındayız ve bu sezon şampiyonluk kupasını bu şehre getireceğiz." Mehmet Taş, taraftarlara kendilerine daha fazla destek olmaları çağrısında da bulundu.