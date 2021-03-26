Haberler TFF 1.Lig Hedefimiz 7'de 7

Hedefimiz 7'de 7

Lider ’un yöneticisi , 7’de 7 yaparak 44 yılın ardından ’e yükselmek istediklerini ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Hedefimiz 7'de 7

'da yönetim kurulu üyesi , kalan 7 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "44 yıl sonra yakaladığımız tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok." dedi. Ayhan, galibiyetiyle rakipleriyle farkı açmalarının yanı sıra 'e çıkmak için avantaj yakaladıklarına vurgu yaptı.

TARİHİ FIRSATI TEPMEYECEĞİZ

Ayhan, Giresunluların 44 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandıracaklarına inandıklarını ifade ederek, "Tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok. Ligde son 7 hafta kaldı ve bu karşılaşmaların tamamına talibiz. Hedefimiz hafta hafta giderek tüm maçları kazanmak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.

SON DAKİKA