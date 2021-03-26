Hedefimiz 7'de 7

Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, kalan 7 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "44 yıl sonra yakaladığımız tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok." dedi. Ayhan, Samsunspor galibiyetiyle rakipleriyle farkı açmalarının yanı sıra Süper Lig'e çıkmak için avantaj yakaladıklarına vurgu yaptı.

TARİHİ FIRSATI TEPMEYECEĞİZ

Ayhan, Giresunluların 44 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandıracaklarına inandıklarını ifade ederek, "Tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok. Ligde son 7 hafta kaldı ve bu karşılaşmaların tamamına talibiz. Hedefimiz hafta hafta giderek tüm maçları kazanmak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.