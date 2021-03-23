Son dakika spor haberleri | İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılı sonuçlara imza atan ve ligin bitmesine kısa süre kala play-off grubunun içerisinde yer alan İstanbulspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılar, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.



İşte o paylaşım;

