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Son dakika spor haberleri | 'da dönemi sona erdi!

Bu sezon . Lig'de başarılı sonuçlara imza atan ve ligin bitmesine kısa süre kala play-off grubunun içerisinde yer alan 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılar, teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:23
Son dakika spor haberleri | İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi!

Bu sezon . Lig'de başarılı sonuçlara imza atan ve ligin bitmesine kısa süre kala play-off grubunun içerisinde yer alan 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-siyahlılar, teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte o paylaşım;

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